Botafogo fará homenagem a Flávio Tênius pela marca de 500 jogos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um dos membros mais longínquos da comissão técnica do Botafogo será homenageado. Na partida contra o Atlético-GO, no último domingo, Flávio Tênius chegou à marca de 500 jogos pelo clube de General Severiano. O preparador de goleiros será homenageado antes do duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão.

A BotafogoTV, canal do Glorioso no YouTube, também vai publicar um vídeo de homenagem ao preparador de goleiros, que chegou ao clube em 2010, ainda esta semana.

Flávio Tênius tem duas passagens pelo Botafogo. Ele foi contratado em 2010, mas deixou a equipe em 2014 para se juntar ao Vasco. Dois anos depois, contudo, retornou ao clube de General Severiano e por lá permanece até os dias atuais, sendo uma das pessoas mais queridas do dia a dia do Alvinegro.

A primeira partida de Tênius pelo Botafogo aconteceu em julho de 2010, contra o Corumbaense-MS. Confira a escalação da equipe naquela oportunidade: