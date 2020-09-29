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futebol

Botafogo fará homenagem a Flávio Tênius pela marca de 500 jogos

Preparador de goleiros completou 500 partidas pelo clube de General Severiano na partida contra o Atlético-GO e receberá homenagens no jogo ante o Bahia, no Nilton Santos...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 17:05
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um dos membros mais longínquos da comissão técnica do Botafogo será homenageado. Na partida contra o Atlético-GO, no último domingo, Flávio Tênius chegou à marca de 500 jogos pelo clube de General Severiano. O preparador de goleiros será homenageado antes do duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão.
A BotafogoTV, canal do Glorioso no YouTube, também vai publicar um vídeo de homenagem ao preparador de goleiros, que chegou ao clube em 2010, ainda esta semana.
Flávio Tênius tem duas passagens pelo Botafogo. Ele foi contratado em 2010, mas deixou a equipe em 2014 para se juntar ao Vasco. Dois anos depois, contudo, retornou ao clube de General Severiano e por lá permanece até os dias atuais, sendo uma das pessoas mais queridas do dia a dia do Alvinegro.
A primeira partida de Tênius pelo Botafogo aconteceu em julho de 2010, contra o Corumbaense-MS. Confira a escalação da equipe naquela oportunidade:
04/07/2010 - Corumbaense-MS 0 x 2 Botafogo - Gols Caio e EdnoJefferson; Fahel, Antônio Carlos, Fábio Ferreira; Alessandro (Jancarlos - Intervalo), Leandro Guerreiro, Sandro Silva (Edno - Intervalo), Lucio Flavio (Tulio Souza 35'/2ºT), Marcelo Cordeiro; Caio (Renato 30'/2ºT), Herrera (Jobson 24'/2ºT). Técnico: Joel Santana.

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