Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo encaminha renovação de contrato com Romildo, do sub-20

Meio-campista, um dos destaques do time de base do Alvinegro na temporada, deve assinar extensão do empréstimo junto ao Joseense-SP por mais uma temporada...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 08:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo mantém o planejamento de segurar os principais ativos das categorias de base. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado para renovar o contrato de Romildo, volante de 20 anos e um dos destaques da equipe sub-20 do Alvinegro na atual temporada.
O jogador pertence ao Joseense-SP e está emprestado ao Botafogo até o final de novembro ao Botafogo. O meio-campista deve renovar o contrato até dezembro de 2021 com o Alvinegro junto ao time paulista. Vale ressaltar que o Glorioso possui uma taxa de vitrine e opção de compra ao fim da cessão.
A assinatura deve acontecer na próxima semana. Os maiores detalhes foram acertados entre as duas equipes e a continuidade de Romildo no clube de General Severiano é dada como certa.- A negociação está bem encaminhada - limitou-se a dizer Tiano Gomes, diretor das categorias de base do Botafogo, ao LANCE!.
Romildo tem 15 jogos pelo time sub-20 do Botafogo na temporada. Ele acumula treinos no profissional e chegou a ser relacionado para uma partida do time principal, diante do Grêmio, no mês passado, pelo Campeonato Brasileiro, ainda quando Paulo Autuori era o treinador do Alvinegro.
O volante é um dos jogadores observados pela comissão técnica e que podem ser aproveitados no time principal a partir do ano que vem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em maio de 2026
Imagem de destaque
O que ver na Netflix? 5 filmes e séries que estreiam nesta semana 
Imagem de destaque
Canjica doce: 3 receitas deliciosas e práticas para fazer em casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados