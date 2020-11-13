Botafogo encaminha renovação de contrato com Romildo, do sub-20

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo mantém o planejamento de segurar os principais ativos das categorias de base. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado para renovar o contrato de Romildo, volante de 20 anos e um dos destaques da equipe sub-20 do Alvinegro na atual temporada.

O jogador pertence ao Joseense-SP e está emprestado ao Botafogo até o final de novembro ao Botafogo. O meio-campista deve renovar o contrato até dezembro de 2021 com o Alvinegro junto ao time paulista. Vale ressaltar que o Glorioso possui uma taxa de vitrine e opção de compra ao fim da cessão.

A assinatura deve acontecer na próxima semana. Os maiores detalhes foram acertados entre as duas equipes e a continuidade de Romildo no clube de General Severiano é dada como certa.- A negociação está bem encaminhada - limitou-se a dizer Tiano Gomes, diretor das categorias de base do Botafogo, ao LANCE!.

Romildo tem 15 jogos pelo time sub-20 do Botafogo na temporada. Ele acumula treinos no profissional e chegou a ser relacionado para uma partida do time principal, diante do Grêmio, no mês passado, pelo Campeonato Brasileiro, ainda quando Paulo Autuori era o treinador do Alvinegro.