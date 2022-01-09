Botafogo encaminha permanência do volante Barreto até 2023

Barreto fica no Botafogo para a temporada 2022. O clube de General Severiano encaminhou a permanência do volante junto ao Criciúma e o jogador é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias. A negociação foi trazida primeiro pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.+ Encontro 'cara a cara' com John Textor foi fundamental para negociações da SAF do Botafogo

O volante vai renovar o contrato de empréstimo. O novo formato será um vínculo de "um mais um" anos. Barreto jogará 2022 cedido ao Alvinegro, que terá uma 'opção fixa' de renovar a cessão para o ano seguinte.

O empréstimo, portanto, será mais longo que o da primeira vez. Barreto jogou cedido pelo Tigre durante a Série B do Brasileirão do ano passado e foi titular com Enderson Moreira. Agora, ficará por dois anos.

Um dos últimos detalhes que estão sendo resolvidos pelas partes é se o vínculo terá ou não um valor de compra fixado após o fim do empréstimo. Com a chegada de John Textor, o Botafogo terá poder financeiro para investir em jogadores novamente.

Isso não deve ser um problema e os dois lados devem se entender em breve. Barreto é esperado no Rio de Janeiro ainda no começo dessa semana para se juntar à pré-temporada do Alvinegro.