Botafogo encaminha contratações e começa a encorpar elenco para o Carioca

Mais de um mês após o fim da Série B do Brasileirão, o Botafogo começa a ficar perto de jogadores para reforçar a equipe visando a temporada 2022. Se movimentando no mercado desde então, o clube só tem jogadores em situação encaminhada agora. Cinco nomes estão perto de defender o Alvinegro.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clubeBreno, Vinícius Lopes, Klaus, Erison e Fabinho são os nomes que estão perto de um acerto com o Glorioso. Os três primeiros, inclusive, já começaram a bateria de exames médicos e o anúncio é apenas questão de tempo. No caso do atacante, as minutas já começaram a ser trocadas.

Como Erison está sendo adquirido por uma empresa, a Kirin Soccer, ele não pode ficar ligado a uma companhia de acordo com a legalidade do esporte no país. Isso, contudo, não deve ser um problema para o negócio ser concretizado e a tendência é que o atleta seja repassado ao Alvinegro. O jogador de 22 anos é esperado no Rio de Janeiro para os exames.

Fabinho é o quinto nome que chega para reforçar o Botafogo a curto prazo visando a disputa do Campeonato Carioca. Após as saídas de Luís Oyama e Barreto e tendo apenas Kayque e Romildo como opções para o setor, o Alvinegro entendeu que a posição precisava de mais nomes.

O experiente meio-campista também é esperado na Cidade Maravilhosa e deve iniciar a bateria de exames nos próximos dias. A semana, portanto, deve ser de vários anúncios nos corredores do Estádio Nilton Santos. O QUE MAIS?Um zagueiro, dois volantes, um ponta e um atacante... O que vem mais por aí? Nas conversas pela renovação de contrato, Enderson Moreira pediu reforços já visando o Carioca, mesmo com o orçamento ainda de Série B do Brasileirão e sem o aporte financeiro da venda da SAF.

Não à toa, quatro dos cinco jogadores que negociam com o Alvinegro já trabalham com o técnico - Erison é a exceção. O treinador busca jogadores de confiança e que, ao mesmo tempo, caibam na realidade do Botafogo: baixo custo e livres no mercado.

Mais um zagueiro e um meio-campista que também possa atuar como segundo volante também são posições na pauta do clube de General Severiano, mas ainda não têm atletas em situações avançadas nesses setores - tirando Klaus, é claro.

ELENCO DO BOTAFOGO NA PRÉ-TEMPORADA​Goleiros: Diego Loureiro, Douglas Borges, Gatito Fernández e Igo Gabriel;Zagueiros: Carli, Kanu e Lucas Mezenga;Laterais-direito: Daniel Borges, Rafael* e Vitor MarinhoLaterais-esquerdo: Carlinhos, Hugo e Jonathan Silva;​Volantes: Kayque e Romildo;​Meias: Chay, Felipe Ferreira, Juninho e Vitinho;​Atacantes: Diego Gonçalves, Ênio, Gabriel Conceição, Luiz Fernando, Marcinho, Matheus Nascimento, Rikelmi e Ronald.

*Testou positivo para Covid-19