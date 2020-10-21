Botafogo encaminha a contratação de José Welison, do Atlético-MG

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG

O tão procurado primeiro volante foi achado. O Botafogo fechou a contratação de José Welison junto ao Atlético-MG. O atleta de 25 anos chega por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2021. A informação foi dada primeiro pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!.

Os salários serão divididos entre Botafogo e Atlético-MG, com cada equipe pagando a metade dos vencimentos do atleta. A diretoria do Glorioso espera que José Welison realize exames médicos nesta quinta-feira antes de assinar o vínculo.

José Welison foi revelado pelo Vitória, onde se destacou até que foi contratado pela equipe mineira, por empréstimo, em 2018. No ano passado, o volante foi comprado em definitivo pelo Atlético-MG, mas perdeu espaço com a chegada de Jorge Sampaoli. A última vez que entrou em campo foi no começo de março - em 2020, ele fez nove partidas.

O novo reforço do Botafogo, contudo, não poderá atuar na Copa do Brasil. José Welison entrou em campo na competição pelo Atlético-MG no empate em 0 a 0 contra o Campinense, pela primeira fase. O regulamento do torneio impede que um atleta jogue por duas equipes na mesma edição.

O jogador esteve envolvido na negociação envolvendo Éverson e o Atlético-MG. Na teoria, José Welison iria para o Santos como uma forma de compensação na transferência, mas a mudança na presidência no Peixe fez com que o clube paulista desistisse da negociação.