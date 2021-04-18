Botafogo empata com o Bahia em sua estreia na Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino

Crédito: Vitor Silva / Botafogo

Nem mesmo a movimentação de Botafogo e Bahia foi suficiente para fazer com que as duas equipes saíssem do 0 a 0 ao estrearem na Série A1 do Brasileiro feminino. Neste domingo, no Nilton Santos, as duas equipes aumentaram o índice de empates da competição nacional (foi a quarta igualdade na rodada inaugural).

Recém-promovidas à elite, as duas equipes se empenharam na busca por balançar as redes. Por mais que as Gloriosas tenham conseguido uma leve superioridade, as atletas esbarraram em erros ao furarem o bloqueio adversário.

O Tricolor baiano, por sua vez, viu Ellen e Moretti desperdiçarem oportunidades ainda na etapa inicial. Mesmo com o embate se acirrando a cada minuto, o empate prevaleceu, deixando cada equipe com um ponto.