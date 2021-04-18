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Botafogo empata com o Bahia em sua estreia na Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes fazem jogo movimentado neste domingo no Nilton Santos, mas esbarram na pontaria e não saem do 0 a 0 no placar...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 17:22

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 17:22
Crédito: Vitor Silva / Botafogo
Nem mesmo a movimentação de Botafogo e Bahia foi suficiente para fazer com que as duas equipes saíssem do 0 a 0 ao estrearem na Série A1 do Brasileiro feminino. Neste domingo, no Nilton Santos, as duas equipes aumentaram o índice de empates da competição nacional (foi a quarta igualdade na rodada inaugural).
Recém-promovidas à elite, as duas equipes se empenharam na busca por balançar as redes. Por mais que as Gloriosas tenham conseguido uma leve superioridade, as atletas esbarraram em erros ao furarem o bloqueio adversário.
O Tricolor baiano, por sua vez, viu Ellen e Moretti desperdiçarem oportunidades ainda na etapa inicial. Mesmo com o embate se acirrando a cada minuto, o empate prevaleceu, deixando cada equipe com um ponto.
As Gloriosas voltam a campo nesta quarta-feira, para enfrentarem às 15h o Real Brasília. Já o Bahia encara o Internacional.

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