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Botafogo e Kappa vão lançar quarto uniforme, na cor azul

Lançamento de peça complementar à coleção do Alvinegro para a temporada 2021 está prevista para julho 2021 e terá referências ao Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 03:00

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 03:00

Crédito: Reprodução
Mesmo depois de ter lançado os três uniformes, o Botafogo não deve parar por aí no que diz respeito às vestimentas para a temporada 2021. O clube de General Severiano, junto da Kappa, fornecedora de material esportiva, lançará um quarto uniforme na cor azul. O lançamento está previsto para junho.
+ Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo
A cor será "fora dos padrões" do Glorioso - preto e branco - justamente por se tratar de um quarto uniforme. A camisa terá referências e será inspirada na cidade do Rio de Janeiro.
A última vez que o Botafogo "teve" uma camisa azul para jogadores de linha foi em 2011, ainda com a Fila. Na época, contudo, o projeto não saiu do papel e os jogadores jamais chegaram a utilizar o uniforme de forma oficial.
O tom azul já apareceu em alguns uniformes de goleiros - na camisa de despedida de Jefferson, em 2018, por exemplo - e em camisas de treino do clube de General Severiano.

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