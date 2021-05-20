Botafogo e Kappa vão lançar quarto uniforme, na cor azul

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Mesmo depois de ter lançado os três uniformes, o Botafogo não deve parar por aí no que diz respeito às vestimentas para a temporada 2021. O clube de General Severiano, junto da Kappa, fornecedora de material esportiva, lançará um quarto uniforme na cor azul. O lançamento está previsto para junho.

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A cor será "fora dos padrões" do Glorioso - preto e branco - justamente por se tratar de um quarto uniforme. A camisa terá referências e será inspirada na cidade do Rio de Janeiro.

A última vez que o Botafogo "teve" uma camisa azul para jogadores de linha foi em 2011, ainda com a Fila. Na época, contudo, o projeto não saiu do papel e os jogadores jamais chegaram a utilizar o uniforme de forma oficial.