Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasileirão

Botafogo é goleado pelo São Paulo e fica cada vez mais no fundo do poço

Time carioca continua é o vice-lanterna do Brasileiro, enquanto o Tricolor disparou na liderança da competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 00:46

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 00:46

São Paulo atropelou o Botafogo no Morumbi
São Paulo atropelou o Botafogo no Morumbi Crédito: Bruno Ulivieri/AGIF
O São Paulo venceu o Botafogo por 4 a 0, no Morumbi, pelo jogo adiado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Brenner, duas vezes, Reinaldo, batendo pênalti e Hernanes. Com o resultado, o Tricolor se distanciou ainda mais na liderança do torneio, com 50 pontos, sete a mais que o Atlético-MG. Já o Fogão fica na penúltima colocação, com 20 pontos. 
As duas equipes voltam a campo pela 28ª rodada do Brasileirão. O São Paulo enfrenta o Corinthians, às 18h15, no próximo domingo (13), na Neo Química Arena, enquanto o Botafogo encara o Internacional, no sábado (12), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. 

O JOGO

O Tricolor iniciou a partida contra o Botafogo indo para cima, sabendo que uma vitória contra o Alvinegro dava ao clube uma posição confortável na liderança. Aos oito minutos, Tchê Tchê, que substituiu o suspenso Daniel Alves, bateu de fora da área e a bola passou por cima. O São Paulo demonstrava um bom volume de jogo e parecia que logo abriria o marcador. O gol aconteceu aos nove minutos. Gabriel Sara recebeu de Luciano e cruzou. Brenner apareceu sozinho na área e tocou de cabeça, no contrapé de Diego Cavalieri. 1 a 0 para os paulistas com menos de dez minutos de jogo no Morumbi.
Com a vantagem no placar, a equipe de Fernando Diniz continuou sufocando o Botafogo, que não conseguia oferecer perigo para Volpi. Tanta pressão deu resultado aos 26 minutos. Luciano puxou contra-ataque e deixou Brenner na cara do gol. O artilheiro dominou, ajeitou e bateu de pé esquerdo para ampliar. 
O Botafogo não se encontrava na partida e a situação piorou ainda mais aos 32 minutos. O zagueiro Marcelo Benevenuto deu uma solada no joelho de Luan. Após checagem no VAR, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro expulsou o jogador. Aos 44, o São Paulo teve um pênalti ao seu favor. Igor Gomes bateu e a bola explodiu no braço de Rafael Forster. Após checagem no árbitro de vídeo, a penalidade foi marcada. Reinaldo bateu deslocando o goleiro e marcou o terceiro ainda na primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

Vencendo por três gols de vantagem, o São Paulo continuou indo para cima do Botafogo, que com um a menos, só se defendia. Após quinze minutos, as equipes começaram a realizar substituições e Hernanes, que tinha acabado de entrar, bateu de longe, exigindo mais uma defesa do goleiro do Bota. 
Ainda deu tempo do São Paulo marcar o quarto gol aos 44 minutos. Hernanes recebeu na entrada da área e bateu de pé esquerdo com categoria, vencendo o goleiro Diego Cavalieri. O Botafogo teve a chance de diminuir aos 47, mas Warley perdeu gol sem goleiro. 4 a 0, liderança cada vez mais firme e o título simbólico do primeiro turno para a equipe de Fernando Diniz.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados