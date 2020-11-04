Botafogo é eliminado da Copa do Brasil pelo Cuiabá

Cuiabá e Botafogo se enfrentaram nesta terça-feira (03) na Arena Pantanal Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (03), o Alvinegro empatou com o Cuiabá em 0 a 0 e se despediu da competição sendo derrotado no placar agregado. Por ter vencido a primeira partida das Oitavas de final, na última terça, por 1 a 0, no Nilton Santos, o Dourado fez valer a vantagem do empate, segurou o pouco inspirado ataque do clube carioca, e garantiu uma classificação histórica para o clube mato-grossense rumo às quartas de final.

O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo, às 18h15, diante do Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Cuiabá entra em campo novamente pela Série B, no sábado, diante do Brasil de Pelotas, fora de casa. A equipe aguarda o sorteio da Copa do Brasil para conhecer o adversário da próxima fase.

O JOGO

Precisando do resultado, o Botafogo iniciou o jogo pressionando a saída de bola do Cuiabá, que jogava mais na defensiva tentando explorar os contra-ataques. Aos 3 minutos, Victor Luís tocou para Bruno Nazário, que chutou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol de João Carlos. O Cuiabá respondeu logo em seguida. Em uma saída rápida, Maxwell foi lançado por Yago, dominou e, na hora do chute, foi travado por Marcelo Benevenuto.

Com mais posse bola e marcação alta, o Botafogo rondava a área do Cuiabá, dominava as ações da partida, mas encontrava dificuldade de criar oportunidades claras de gol. Aos 14, Bruno Nazário tabelou com Matheus Babi, chutou pressionado e facilitou a defesa do goleiro. O camisa 10 alvinegro estava testando João Carlos. Aos 19, Bruno Nazário arriscou de fora da área e viu o goleiro do Dourado encaixar com segurança.

A intensidade do Botafogo diminuiu, e foi o Cuiabá quem teve teve a chance mais clara, no fim do primeiro tempo. Aos 40, Cuiabá saiu em um contra-ataque pela direita com Willians Santana. O camisa 9 encontrou Maxwell na área, que chutou de chapa no canto esquerdo de Cavalieri. O goleiro alvinegro se esticou e fez uma excelente defesa. A primeira etapa se encerrou com o Botafogo melhor, mas a chance mais clara havia sido dos donos da casa.

O Botafogo seguiu dominando a partida, mas com os mesmos problemas para criar chances claras de gol. Passados os dez minutos iniciais da segunda etapa, o técnico interino Flávio Tenius resolveu mudar a equipe e promoveu as entradas de Guilherme Santos, Pedro Raul e Ívan Angulo. Por outro lado, Chamusca reforçou o sistema defensivo do Cuiabá e já demonstrava estar satisfeito com o empate, que, naquele momento, daria a classificação ao time mato-grossense.

Com o time mais ofensivo, o Glorioso começou a assustar na bolas alçadas na área e quase abriu o placar. Aos 23, Kevin cruzou na medida e Pedro Raúl cacebou forte para o gol. No reflexo, João Carlos deu uma tapa na bola e fez grande defesa para salvar o Dourado. Logo depois, aos 29, Bruno Nazário achou novamente Pedro Raúl na área, o atacante tirou do goleiro de cabeça e viu a bola raspar a trave do Cuiabá.