Botafogo e Coritiba não saem do zero na estreia de Salomon Kalou

A grande expectativa não resultou em bolas na rede. Na estreia de Salomon Kalou pelo Botafogo, a equipe comandada por Paulo Autuori não saiu do 0 a 0 com o Coritiba nesta quarta-feira (02), em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.
O marfinense foi titular e atuou durante 85 minutos. O camisa 8 mostrou serviço e participou de algumas tramas defensivas, mas nada que fosse capaz de superar a defesa do Coritiba. No fim, o duelo não saiu do zero.
Com o resultado, as duas equipes chegaram aos 7 pontos no Brasileirão. Pela diferença no saldo de gols, o Botafogo ocupa a 14ª posição na classificação, enquanto o Coritiba está duas posições abaixo.
Após dois jogos seguidos no Nilton Santos, o Botafogo voltará a atuar longe do Rio de Janeiro. A equipe de Paulo Autuori retorna aos gramados no próximo sábado, às 19h, contra o Corinthians, na Arena Neo Química. O Coritiba, por sua vez, retornará aos seus domínios. O Coxa vai receber o Atlético-MG no Couto Pereira no próximo domingo, às 20h30.
O JOGO
?O Botafogo começou ativo no ataque e as equipes desenharam um duelo aberto no Nilton Santos, já que o Coritiba também tentava assustar quando tinha a bola no pé.
Grande parte das tramas no campo ofensivo, contudo, partiam da equipe comandada por Paulo Autuori. Em uma, criada no lado direito, Kevin encontrou Bruno Nazário na área. O meia finalizou e Luís Henrique havia colocado o rebote para dentro das redes. O gol, porém, foi anulado após revisão do árbitro de vídeo - o atacante do Alvinegro estava em posição irregular.
Estreante da noite, os holofotes da partida estavam direcionados a Salomon Kalou. O marfinense mostrou serviço para o Botafogo. Mesmo sem atuar de forma oficial há cerca de oito meses, o atacante foi um importante elemento do sistema ofensivo do Alvinegro, criando duas chances - uma para Pedro Raul e a segunda com Bruno Nazário - no primeiro tempo.
O Coritiba também assustou nos primeiros 45 minutos. Os visitantes apostavam as fichas, principalmente, em ataques pelo lado esquerdo, nas costas de Kevin. A equipe de Jorginho criou duas chances reais: na primeira, Gatito Fernández fez boa defesa. Na outra, Yan Sasse não conseguiu finalizar dentro da área.
O Botafogo voltou do intervalo com vontade. Em três minutos, foram quatro finalizações. Tudo se desenhava para uma pressão alvinegra no Nilton Santos, mas a impressão é de que o ataque do Glorioso cansou. Aos poucos, a equipe de Paulo Autuori diminuiu as descidas em velocidade e, consequentemente, o ritmo do jogo caiu consideravelmente.
O ritmo do primeiro tempo não voltou para o gramado e a partida caiu em relação ao nível técnico na etapa complementar. O Botafogo tomava a iniciativa das jogadas, mas pouco assustava pela dificuldade na criação de jogadas. O jeito de assustar era com um esforço individual, o que aconteceu com Honda: o japonês finalizou de fora da área, sozinho, e obrigou Wilson a fazer grande defesa, garantindo o placar sem gols.