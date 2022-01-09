Botafogo e Athletico vencem e passam em 1º; veja os jogos já finalizados deste domingo na Copinha

Dando sequência a sua 3ª rodada de jogos da fase de grupos, a Copa São Paulo teve as vitórias de Athletico-PR e Botafogo em suas chaves, que garantiram a passagem das equipes em primeiro lugar. Confira abaixo os resultados dos jogos já finalizados neste domingo.Grupo 7 - Terceira rodada13h - Chapadinha-MA 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ 15h15 - Comercial-SP 1 x 2 Criciúma-SC
Grupo 9 - Terceira rodada13h - União ABC-MS 0 x 5 Grêmio Novorizontino-SP 15h15 - União de Iacanga-SP 0 x 1 Santa Cruz-PE
Grupo 10 - Terceira rodada14h15 - Mixto-MT 1 x 3 Castanhal-PA
Grupo 12 - Terceira rodada11h - Taquarussú-TO 0 x 7 Velo Clube-SP 13h15 - União São João-SP 0 x 2 Athletico-PR
Grupo 14 - Terceira rodada08h45 - Aparecidense-GO 3 x 2 Petrolina-PE 11h - Taubaté-SP 0 x 2 Botafogo