Botafogo e Athletico vencem e passam em 1º; veja os jogos já finalizados deste domingo na Copinha

Dando sequência a sua 3ª rodada de jogos da fase de grupos, a Copa São Paulo teve as vitórias de Athletico-PR e Botafogo em suas chaves, que garantiram a passagem das equipes em primeiro lugar. Confira abaixo os resultados dos jogos já finalizados neste domingo.Grupo 7 - Terceira rodada13h - Chapadinha-MA 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ 15h15 - Comercial-SP 1 x 2 Criciúma-SC