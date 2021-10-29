Botafogo dobra carga de ingressos e divulga detalhes para partida contra o Confiança, pela Série B; veja preços

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo divulgou o serviço para a partida contra o Confiança, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão, na tarde desta sexta-feira. O Alvinegro dobrou a carga de ingressos disponíveis em relação aos últimos jogos no Estádio Nilton Santos e espera um aumento no público. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira às 19h.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior

Para o duelo, 9.999 ingressos estarão disponíveis - antes, os jogos tinham 4.999 lugares abertos. Os preços variam de R$ 30 a R$ 120, com sócios tendo descontos de acordo com o plano assinado.

O protocolo de entrada continua o mesmo: apenas torcedores com o esquema vacinal completo podem assistir à partida no Estádio Nilton Santos sem a realização de exame. Quem ainda não tomou as doses necessárias para a idade precisa de um exame antígeno realizado até 48 horas antes do jogo.

O comprovante do esquema vacinal é realizado de forma vacinal. As pessoas devem anexar as cadernetas de vacinação ou exames realizados no aplicativo da "Veus Saúde", parceira do Botafogo.ESQUEMA VACINALAcima de 60 anos:- 14 dias após a 3ª dose da vacina (reforço)- 2 doses da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento

De 12 e 59 anos:- 14 dias após a dose única da vacina- 14 dias após as 2 doses da vacina- 1 dose da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento

Menores de 12 anos com:- Teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento

PREÇOS​Setor Leste Inferior​Inteira - R$60Meia - R$30