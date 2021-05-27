Botafogo deve repetir escalação que venceu o Vasco para a estreia da Série B contra o Vila Nova

Um Botafogo inalterado para a estreia do principal objetivo da temporada. O Alvinegro deve repetir a escalação que venceu o Vasco no último domingo, no tempo normal da final da Taça Rio, diante do Vila Nova, nesta sexta-feira, pela 1ª rodada da Série B do Brasileirão. O portal "Fogo na Rede" informou e o LANCE! confirmou.
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Desta forma, o Botafogo deve iniciar a partida no Estádio OBA com Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Romildo, Ricardinho, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio.
Gilvan, autor do gol na vitória sobre o Cruz-Maltino, faz a dupla de zagueiros com Kanu. No meio-campo, Ricardinho ganha nova chance e Romildo será o responsável pela contenção no setor.
O banco de reservas terá duas novidades, com as presenças dos recém-contratados Chay e Daniel Borges, relacionados pela primeira vez para uma partida do Botafogo.