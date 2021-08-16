Botafogo deseja melhoras a Zeca Pagodinho: 'Corrente pela sua recuperação total'

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O Botafogo se solidarizou pela situação de um torcedor ilustre do clube. Nesta segunda-feira, o clube divulgou, por meio das redes sociais, uma mensagem de força a Zeca Pagodinho, torcedor do Alvinegro, que está internado por conta da Covid-19.

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O cantor divulgou um vídeo do hospital dizendo que melhorou e ressaltando a importância da vacinação para evitar casos mais graves. O Botafogo o respondeu, desejando uma corrente de força.- Estamos na corrente pela sua recuperação total, Zeca! Toda energia positiva do mundo pra você voltar logo pra casa! - escreveu o Glorioso.

Zeca Pagodinho é torcedor do Botafogo e recentemente participou de uma ação para divulgar o novo uniforme do clube, ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar.