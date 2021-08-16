Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo deseja melhoras a Zeca Pagodinho: 'Corrente pela sua recuperação total'

Clube se solidariza com situação do cantor, botafoguense, que está internado com Covid-19...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 14:28
Crédito: Divulgação
O Botafogo se solidarizou pela situação de um torcedor ilustre do clube. Nesta segunda-feira, o clube divulgou, por meio das redes sociais, uma mensagem de força a Zeca Pagodinho, torcedor do Alvinegro, que está internado por conta da Covid-19.
+ Três erros de arbitragem contra o Botafogo marcam a vitória sobre o Brasil de Pelotas; confira
O cantor divulgou um vídeo do hospital dizendo que melhorou e ressaltando a importância da vacinação para evitar casos mais graves. O Botafogo o respondeu, desejando uma corrente de força.- Estamos na corrente pela sua recuperação total, Zeca! Toda energia positiva do mundo pra você voltar logo pra casa! - escreveu o Glorioso.
Zeca Pagodinho é torcedor do Botafogo e recentemente participou de uma ação para divulgar o novo uniforme do clube, ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar.
Em campo, o Botafogo retorna aos compromissos pela Série B do Brasileirão na próxima quarta-feira, para medir forças com o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa pela última rodada do primeiro turno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados