Botafogo demonstra foco e, em outubro, se aproxima de objetivo final; veja o que falta para o acesso

Encerrada a 32ª rodada da Série B do Brasileirão, o Botafogo fecha outubro tendo dado passos importantes rumo ao objetivo final da temporada: o acesso à elite do futebol nacional. Nas cinco rodadas do mês, o time de Enderson Moreira deu boa resposta à derrota em casa, para o Avaí, e mostrou foco para os problemas extra-campo não influenciarem nas quatro rodadas seguintes.A resposta para o revés em casa (apenas o segundo na Série B) foi imediata, ao vencer o CRB por 2 a 0. A sequência positiva seguiu com um empate sem gols diante do Cruzeiro, fora de casa, e com o triunfo por 3 a 0 sobre o Brusque, em uma das melhores apresentações da equipe na temporada. Na ocasião, o time ainda demonstrou foco total, ao não deixar o extra-campo influenciar no jogo, marcado pelo protesto silencioso pelo atraso nos direitos de imagem - o qual foi solucionado, como prometido, pela direção do clube na semana seguinte.O encerramento do mês só não foi perfeito, com direito à liderança, pois o time ficou no 1 a 1 com o Goiás, fora de casa. O resultado - mais um diante de um rival que está no G4 - não é para ser desprezado, e permite ao Botafogo ver a possibilidade real de título na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, por mais que o objetivo final permaneça sendo o retorno à elite do futebol.