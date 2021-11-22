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Botafogo chega ao Rio após título da Série B, e festa com a torcida fica para último jogo da temporada

Delegação alvinegra teve desembarque tranquilo depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas, que sacramentou a conquista da segunda divisão do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 10:26

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 10:26

Campeão da Série B, o Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira. Com a presença de alguns torcedores, o clima de festa ficou para o último jogo da temporada, contra o Guarani, no próximo domingo, no Nilton Santos.Até o momento, cerca de 30 mil ingressos foram vendidos para o duelo contra o clube paulista, quando o Botafogo se despede da segunda divisão e ergue a taça do campeonato.
+ É campeão! Veja a festa dos jogadores do Botafogo no gramado após a conquista da Série B
- Muito feliz de ter feito o gol do título, mas quero parabenizar todo o grupo. Ainda não tivemos tempo de comemorar. A festa com a família e a torcida vai ficar para domingo. Vai ser muito bom comemorar em casa, a torcida merece. Eu não vou poder jogar, mas faltando 10 minutos vou descer e me fardar, porque ninguém pode ficar de fora dessa festa - disse Diego Gonçalves, autor do gol do título, ao 'ge.globo'.
+ Veja a classificação da Série B!
Rafael também comentou sobre a experiência de ser campeão pelo clube do coração e traçou a expectativa para a próxima temporada.
- Foi maravilhoso. Quando vim para cá, a esperança era subir, mas desse jeito foi muito gostoso. Esperamos todos lá no Niltão, porque vai ser uma festa maravilhosa. Depois disso é começar uma pré-temporada, me preparar bem. Meu pensamento é ajudar o Botafogo. Tenho certeza que vou jogar muito mais. Quero começar bem o ano para representar bem o Botafogo - contou ao 'ge.globo'.
Para encerrar a temporada e festejar o título, o Botafogo enfrenta o Guarani, às 16h do próximo domingo, no Nilton Santos.
Crédito: DelegaçãodoBotafogocomemorandootítulodaSérieB(Foto:VítorSilva/Botafogo

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