Botafogo chega ao Rio após título da Série B, e festa com a torcida fica para último jogo da temporada

Campeão da Série B, o Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira. Com a presença de alguns torcedores, o clima de festa ficou para o último jogo da temporada, contra o Guarani, no próximo domingo, no Nilton Santos.Até o momento, cerca de 30 mil ingressos foram vendidos para o duelo contra o clube paulista, quando o Botafogo se despede da segunda divisão e ergue a taça do campeonato.

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- Muito feliz de ter feito o gol do título, mas quero parabenizar todo o grupo. Ainda não tivemos tempo de comemorar. A festa com a família e a torcida vai ficar para domingo. Vai ser muito bom comemorar em casa, a torcida merece. Eu não vou poder jogar, mas faltando 10 minutos vou descer e me fardar, porque ninguém pode ficar de fora dessa festa - disse Diego Gonçalves, autor do gol do título, ao 'ge.globo'.

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Rafael também comentou sobre a experiência de ser campeão pelo clube do coração e traçou a expectativa para a próxima temporada.

- Foi maravilhoso. Quando vim para cá, a esperança era subir, mas desse jeito foi muito gostoso. Esperamos todos lá no Niltão, porque vai ser uma festa maravilhosa. Depois disso é começar uma pré-temporada, me preparar bem. Meu pensamento é ajudar o Botafogo. Tenho certeza que vou jogar muito mais. Quero começar bem o ano para representar bem o Botafogo - contou ao 'ge.globo'.

Para encerrar a temporada e festejar o título, o Botafogo enfrenta o Guarani, às 16h do próximo domingo, no Nilton Santos.