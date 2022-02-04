Botafogo: Carlinhos sofre entorse no joelho e passará por ressonância

Baixa no Botafogo. O clube informou na noite desta quinta-feira, após a vitória por 4 a 2 sobre o Madureira pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, que Carlinhos sofreu uma entorse no joelho esquerdo. O camisa 30 já iniciou tratamento no local.O lateral-esquerdo sofreu a lesão na reta final do primeiro tempo, após 'pisar em falso' no gramado. Ele até tentou voltar para o jogo, mas voltou a mancar ao tentar dar um pique para pegar um lançamento. Foi substituído no intervalo para a entrada de Jonathan Silva.
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O jogador passará por uma ressonância magnética no fim desta sexta-feira para ter uma maior noção do problema no joelho.
O Botafogo volta aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar o Nova Iguaçu no Estádio Nilton Santos às 21h, pela 4ª rodada do Estadual.