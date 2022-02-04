Botafogo: Carlinhos sofre entorse no joelho e passará por ressonância

Baixa no Botafogo. O clube informou na noite desta quinta-feira, após a vitória por 4 a 2 sobre o Madureira pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, que Carlinhos sofreu uma entorse no joelho esquerdo. O camisa 30 já iniciou tratamento no local.O lateral-esquerdo sofreu a lesão na reta final do primeiro tempo, após 'pisar em falso' no gramado. Ele até tentou voltar para o jogo, mas voltou a mancar ao tentar dar um pique para pegar um lançamento. Foi substituído no intervalo para a entrada de Jonathan Silva.