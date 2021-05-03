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futebol

Botafogo bate o Napoli e vence a primeira no Brasileiro Feminino

Equipe comandada por Gláucio Carvalho dá fim a jejum negativo e triunfa no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 17:06

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:06

Crédito: Fábio de Paula/Botafogo
No duelo dos que ainda não tinham vencido no Brasileirão Feminino, melhor para o Botafogo. Na tarde desta segunda-feira, o Alvinegro superou o Napoli-SC no Estádio Nilton Santos por 2 a 0, em partida pela 5ª rodada e conquistou a primeira vitória na competição. Carol Carioca e Brenda marcaram os gols.
A equipe comandada por Gláucio Carvalho deu um salto na tabela com o resultado. O Alvinegro saiu da 16ª posição, em último, e foi para 13º, agora com 4 pontos. O posto de lanterna agora pertence ao próprio Napoli, que permaneceu com 2 pontos conquistados.
Com desfalques em diversos setores do campo, o Botafogo entrou com uma formação diferente no duelo: tendo a presença de três zagueiras e duas atacantes no comando do setor ofensivo. O placar foi construído ainda na etapa inicial, com os dois gols sendo marcados nos primeiros 45 minutos.
O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Cruzeiro no SESC Alterosas, em Belo Horizonte, às 17h. O Napoli tem um compromisso com o Minas Brasília no mesmo dia, mas às 15h, no Estádio Caçador, em Santa Catarina.

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