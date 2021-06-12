Botafogo bate Atlético-GO e vence a primeira no Brasileirão sub-17

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Após seis partidas, o Botafogo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro sub-17. Neste sábado, o Alvinegro superou o Atlético-GO por 2 a 0, em duelo válido pela 6ª rodada da competição, no CEFAT, em Niterói. Lucas Vargas e João Vitor Leal fizeram os gols.

O resultado tirou o Botafogo da lanterna do Grupo A. Agora a equipe comandada por Vinícius Nogueira tem 4 pontos, um a mais que o Ceará, novo último colocado da chave. O Atlético-GO tem a mesma quantidade que o Alvinegro, mas fica na frente pelos critérios de desempate.

Os gols foram marcados no começo do segundo tempo e em um curto intervalo de tempo entre os dois.