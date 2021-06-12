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futebol

Botafogo bate Atlético-GO e vence a primeira no Brasileirão sub-17

Equipe comandada por Vinícius Nogueira dá fim a jejum de seis partidas e deixa a lanterna do Grupo A da competição...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 17:33
Crédito: Reprodução/MyCujoo
Após seis partidas, o Botafogo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro sub-17. Neste sábado, o Alvinegro superou o Atlético-GO por 2 a 0, em duelo válido pela 6ª rodada da competição, no CEFAT, em Niterói. Lucas Vargas e João Vitor Leal fizeram os gols.
O resultado tirou o Botafogo da lanterna do Grupo A. Agora a equipe comandada por Vinícius Nogueira tem 4 pontos, um a mais que o Ceará, novo último colocado da chave. O Atlético-GO tem a mesma quantidade que o Alvinegro, mas fica na frente pelos critérios de desempate.
Os gols foram marcados no começo do segundo tempo e em um curto intervalo de tempo entre os dois.
O Botafogo volta aos gramados pela competição no próximo sábado para enfrentar o Grêmio no CT Hélio Dourado, às 15h. Ao mesmo tempo, o Atlético-GO encara o Flamengo no CT do Dragão.

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