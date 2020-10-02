Botafogo atualiza situação de lesionados; Marcelo volta a treinar

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Bruno Lazaroni terá um reforço caseiro para a estreia como treinador do Botafogo, neste domingo, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Marcelo Benevenuto se recuperou da lesão na coxa direita, voltou a treinar sem limitações nesta sexta-feira e está liberado para o clássico.

O zagueiro, que ficou fora dos últimos jogos do Alvinegro, já deve retornar direto ao time titular. É possível que Bruno Lazaroni faça mudanças em relação ao time que vinha sendo escalado por Paulo Autuori.

Por outro lado, o treinador ainda não deve contar com as presenças de Guilherme Santos e Keisuke Honda. O Botafogo, por meio da assessoria de imprensa, atualizou o panorama dos três jogadores. Confira abaixo:Marcelo Benevenuto"Recuperado de lesão no músculo posterior da coxa direita, o zagueiro Marcelo Benevenuto retornou nesta sexta-feira aos treinos com o grupo.

Marcelo Benevenuto teve plena recuperação após uma semana de tratamento."

Guilherme Santos"Segue em transição com evolução satisfatória. Retorno sem previsão."