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Botafogo atualiza situação de lesionados; Marcelo volta a treinar

Clube informa que Benevenuto está recuperado de lesão na coxa e voltou aos treinamentos; Guilherme Santos e Honda, por outro lado, seguem em transição...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 16:55

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:55

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Bruno Lazaroni terá um reforço caseiro para a estreia como treinador do Botafogo, neste domingo, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Marcelo Benevenuto se recuperou da lesão na coxa direita, voltou a treinar sem limitações nesta sexta-feira e está liberado para o clássico.
O zagueiro, que ficou fora dos últimos jogos do Alvinegro, já deve retornar direto ao time titular. É possível que Bruno Lazaroni faça mudanças em relação ao time que vinha sendo escalado por Paulo Autuori.
Por outro lado, o treinador ainda não deve contar com as presenças de Guilherme Santos e Keisuke Honda. O Botafogo, por meio da assessoria de imprensa, atualizou o panorama dos três jogadores. Confira abaixo:Marcelo Benevenuto"Recuperado de lesão no músculo posterior da coxa direita, o zagueiro Marcelo Benevenuto retornou nesta sexta-feira aos treinos com o grupo.
Marcelo Benevenuto teve plena recuperação após uma semana de tratamento."
Guilherme Santos"Segue em transição com evolução satisfatória. Retorno sem previsão."
Keisuke Honda"Segue em tratamento da torção no tornozelo com evolução. Está sendo avaliado no dia a dia."

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