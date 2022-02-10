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Botafogo anuncia quitação de pendências de salários com atuais atletas e funcionários; saiba mais

O clube também está próximo de firmar acordo para parcelamento do FGTS em atraso; em 2022, os depósitos do FGTS corrente estão sendo efetuados corretamente...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 16:54
Nesta quinta-feira, o Botafogo informou que quitou as pendências salariais com atuais atletas, membros da comissão técnica e demais funcionários do clube. Além disso, o Alvinegro destacou que os direitos de imagem em aberto começaram a ser pagos e serão concluídos já na sexta-feira.> Botafogo tenta quebrar jejum no clássico contra o Fluminense; entenda Vale destacar que, como o Botafogo tem parceria com o Sindeclubes, o sindicato só permitia o pagamento de 60 salários mínimos por jogador. Dessa forma, quem ganhava um salário superior a essa quantia em questão não recebia o valor que "sobrava".
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Outro ponto esclarecido pelo Botafogo é em relação aos FGTS em atraso. O clube revelou que está próximo de firmar um acordo para parcelá-los e que, em 2022, "os depósitos do FGTS corrente estão sendo efetuados corretamente".
Em tempo: em busca de retomar a liderança, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 20h, contra o Fluminense no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: DurcesioMelloéopresidentedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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