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Botafogo anuncia contratação do meia Éber Bessa

Aos 28 anos, o jogador, que atuava no futebol português há seis temporadas,
assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 18:58

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 18:58

Crédito: Éber Bessa é o novo reforço do Botafogo - Divulgação / Botafogo
Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do meia Éber Bessa, que estava no futebol português. Aos 28 anos, o jogador assinou com o Glorioso até o fim de 2021.
Bessa já teve o nome publicado no Boletim Informativo da CBF (BID). O jogador realizou os exames médicos no Rio de Janeiro e já está disponível para o técnico Bruno Lazaroni. Apesar disso, o meia não deve fazer sua estreia no domingo, diante do Sport.
Éber Bessa estava no Vitória de Setúbal, de Portugal. O meia passou seis temporadas no futebol de Portugal passando pelo Marítimo e o Vitória de Setúbal. No Brasil, Bessa foi revelado pelo Cruzeiro e emprestado para equipes de menor expressão. Será a primeira oportunidade do jogador na elite do futebol brasileiro.

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