Botafogo anuncia contratação do meia Éber Bessa

Crédito: Éber Bessa é o novo reforço do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do meia Éber Bessa, que estava no futebol português. Aos 28 anos, o jogador assinou com o Glorioso até o fim de 2021.

Bessa já teve o nome publicado no Boletim Informativo da CBF (BID). O jogador realizou os exames médicos no Rio de Janeiro e já está disponível para o técnico Bruno Lazaroni. Apesar disso, o meia não deve fazer sua estreia no domingo, diante do Sport.