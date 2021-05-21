Botafogo anuncia compra de Paulo Victor, que assina em definitivo até o fim de 2024

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo anunciou na manhã desta sexta-feira a compra em definitivo do lateral-esquerdo Paulo Victor até 2024. O jovem de 19 anos estava emprestado pelo Nova Iguaçu até o fim da temporada, mas agora teve parte dos direitos econômicos adquiridos pelo clube de General Severiano.

+ Botafogo comunica a saída de Altamiro Bottino, Coordenador Científico do clubeUma das principais surpresas da equipe no Carioca 2021, PV chegou ao Botafogo no fim de 2020 e como reforço para a categoria sub-20. Com a lesão de Hugo e Guilherme Santos, o jovem teve a chance de estrear como profissional, assumiu a posição e tem correspondido às expectativas. Até o momento, ele tem 12 jogos com a camisa alvinegra.

- É uma honra estar vestindo essa camisa. Um clube com uma história enorme quanto a do Botafogo: vou sempre honrá-la enquanto estiver em campo. É uma motivação muito grande - disse Paulo Victor, que foi elogiado pelo presidente Durcesio Mello:

- Estamos muito felizes em viabilizar esse novo contrato e confiantes de que o PV vai fazer história aqui no Botafogo. É um jogador com enorme potencial de valorização por sua capacidade esportiva.

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