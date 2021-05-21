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Botafogo anuncia compra de Paulo Victor, que assina em definitivo até o fim de 2024

Lateral-esquerdo estava emprestado pelo Nova Iguaçu até o fim deste ano e teve parte dos direitos econômicos adquiridos pelo Glorioso...
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Publicado em 

21 mai 2021 às 11:35

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 11:35

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo anunciou na manhã desta sexta-feira a compra em definitivo do lateral-esquerdo Paulo Victor até 2024. O jovem de 19 anos estava emprestado pelo Nova Iguaçu até o fim da temporada, mas agora teve parte dos direitos econômicos adquiridos pelo clube de General Severiano.
+ Botafogo comunica a saída de Altamiro Bottino, Coordenador Científico do clubeUma das principais surpresas da equipe no Carioca 2021, PV chegou ao Botafogo no fim de 2020 e como reforço para a categoria sub-20. Com a lesão de Hugo e Guilherme Santos, o jovem teve a chance de estrear como profissional, assumiu a posição e tem correspondido às expectativas. Até o momento, ele tem 12 jogos com a camisa alvinegra.
- É uma honra estar vestindo essa camisa. Um clube com uma história enorme quanto a do Botafogo: vou sempre honrá-la enquanto estiver em campo. É uma motivação muito grande - disse Paulo Victor, que foi elogiado pelo presidente Durcesio Mello:
- Estamos muito felizes em viabilizar esse novo contrato e confiantes de que o PV vai fazer história aqui no Botafogo. É um jogador com enorme potencial de valorização por sua capacidade esportiva.
+ Experiência x Juventude: zagas de gerações distintas se enfrentam no clássico entre Vasco e Botafogo
Com PV em campo, o Botafogo enfrenta o Vasco neste sábado, às 15h05 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da final da Taça Rio. Para ficar com o título simbólico no tempo normal, o Glorioso precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Se vencer por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Vasco joga pelo empate.

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