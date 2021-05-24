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Botafogo anuncia a contratação de Chay, ex-Portuguesa-RJ

Atacante foi um destaques da Lusa no último Campeonato Carioca e chega por empréstimo...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 19:11
Crédito: Divulgação/Botafogo
Há reforço: na noite desta segunda-feira, o Botafogo anunciou, por meio das redes sociais, a contratação de Chay. O atacante de 30 anos estava na Portuguesa-RJ e chega por empréstimo até o fim do ano.
+ Destaque do Carioca, campeão do mundo e melhor da América no fut-7: conheça Chay
O jogador foi um dos destaques da Lusa no último Estadual. Pela equipe, que foi semifinalista da competição, ele marcou cinco gols. Esta é a primeira oportunidade do atleta em um clube grande do país no futebol de campo.
Este é o primeiro jogador confirmado pelo Alvinegro visando a disputa da Série B. Outros nomes, como o volante Luís Oyama e o lateral-direito Daniel Borges, devem ser anunciados em breve.

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