Botafogo agita redes sociais com coletivas virtuais e perfil no 'TikTok'

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O Botafogo busca se reinventar no que diz respeito à comunicação durante a quarentena. Com os funcionários trabalhando de casa e sem retorno às atividades presenciais, o departamento de marketing do Alvinegro passou a investir na reaproximação digital com os torcedores neste período de pandemia do coronavírus.

A BotafogoTV, canal do clube no YouTube, que outrora estava parada, passou a ser o lar das coletivas de imprensa. Na última semana, o Alvinegro passou a implementar entrevistas na plataforma, com Paulo Autuori - depois, foi a vez de Bruno Nazário. Além de ajustar as necessidades dos veículos de comunicação, também abre espaço para a interação com os torcedores, visto que este canal é aberto para qualquer pessoa entrar.

O Botafogo, vale ressaltar, passou por recentes mudanças nesta gestão. Emílio Adam, que estava no clube como diretor de comunição desde o ano passado, virou vice-presidente do setor. A coletiva virtual no canal do YouTube, vale ressaltar, já foi o primeiro projeto realizado pela nova chefia.E MAIS:Botafogo não pretende voltar à carga por Yaya YouréBotafogo teme que vazamentos e especulações atrapalhem Projeto S/AHá 108 anos nascia Carvalho Leite, artilheiro do Botafogo nos anos 30Botafogo e Flu tentam barrar reunião da Ferj sobre retorno do futebolLembre declarações dos dirigentes do Botafogo sobre volta aos treinosJapão tem segundo maior número de acessos no site do BotafogoO clube de General Severiano também entrou na rede social do momento. O Botafogo foi o último dos quatro grandes do Rio de Janeiro a abrir uma conta no "TikTok", plataforma de vídeos curtos com músicas, mas o fez no final da semana passada. Com pouco menos de 13 mil seguidores, o Glorioso começa a tocar a vida na nova era digital.

No portal, o vídeo mais clicado do Botafogo foi um de Gatito Fernández, com mais de 81 mil visualizações. Vídeos relembrando defesas de Jefferson, a festa da torcida após uma vitória e a chegada de Keisuke Honda no Aeroporto do Galeão também ultrapassam a marca de 75 mil interações.