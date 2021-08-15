Botafogo acerta transferência de Lucas Barros para o Sporting Covilhã, de Portugal

Crédito: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O futuro do lateral-esquerdo Lucas Barros não será no Botafogo. O clube de General Severiano acertou a transferência do jogador para o Sporting Covilhã, time da segunda divisão de Portugal. A informação foi publicada inicialmente pelos jornalistas Matheus Mandy, do Canal do Mandy, e Venê Casagrande, do jornal O Dia.

> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo A tendência, agora, é de que o lateral-esquerdo realize exames ainda neste domingo para firmar contrato com o clube português por duas temporadas. O contrato de Lucas Barros com o Botafogo era válido até o fim de 2022.

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Vale destacar que o Alvinegro Carioca não receberá nada pela transferência do jogador de 21 anos. No entanto, ficará com 20% dos direitos econômicos de Lucas, já visando uma possível venda futura.

Depois de 2019, o jogador, que é cria da base alvinegra, teve poucas oportunidades no time titular. No segundo semestre de 2020, ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e se recuperou apenas neste ano. Lucas Barros chegou a ser relacionado paras as partidas contra o CSA e Vasco, mas sequer entrou em campo.