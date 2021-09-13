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Botafogo acerta salários e se aproxima da contratação de Fernandão, ex-Goiás e Bahia

Reforço já é pensando, em parte, para a temporada 2022, já que clube só pretende utilizar o atacante em novembro desse ano por conta da situação de doping do atleta...
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Publicado em 

13 set 2021 às 10:55

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:55

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
Com boa campanha na Série B do Brasileirão, o Botafogo já está pensando em reforçar o elenco para o futuro. O clube de General Severiano acertou valores e está próximo de contratar Fernandão, atacante de 34 anos que atuou no Goiás na última temporada.
+ Sistema defensivo do Botafogo evoluiu muito desde a chegada de Enderson Moreira
Por conta de uma situação de doping envolvendo o jogador - o atacante foi pego com uma substância proibida ainda quando estava no Esmeraldino -, o Botafogo pretende utilizá-lo apenas em novembro, quando ele ficará sem riscos de ser punido. Até lá, o jogador vai retomar a forma física com o elenco comandado por Enderson Moreira.
Fernandão não joga desde fevereiro, quando esteve com o Goiás na última Série A do Brasileirão. Apesar de ter sido pego com uma substância proibida, ele não chegou a ser punido de fato, já que, até agora, não houve nenhum julgamento. O departamento jurídico do Botafogo não pretende utiliza-lo até que haja "risco zero" de uma punição.O contrato será assinado até dezembro de 2022 e o reforço é visado, principalmente, para ações já para a próxima temporada. Vale lembrar que o clube tem dificuldades para renovar com Rafael Navarro, atual titular de Enderson Moreira.
O jogador de 34 anos já realizou exames médicos e o clube está nas partes burocráticas das conversas para poder anunciar o reforço. Fernandão vinha sendo monitorado pelo Alvinegro desde o começo da temporada, mas a questão do doping travou um interesse a curto prazo.

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