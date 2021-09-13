Botafogo acerta salários e se aproxima da contratação de Fernandão, ex-Goiás e Bahia

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

Com boa campanha na Série B do Brasileirão, o Botafogo já está pensando em reforçar o elenco para o futuro. O clube de General Severiano acertou valores e está próximo de contratar Fernandão, atacante de 34 anos que atuou no Goiás na última temporada.

+ Sistema defensivo do Botafogo evoluiu muito desde a chegada de Enderson Moreira

Por conta de uma situação de doping envolvendo o jogador - o atacante foi pego com uma substância proibida ainda quando estava no Esmeraldino -, o Botafogo pretende utilizá-lo apenas em novembro, quando ele ficará sem riscos de ser punido. Até lá, o jogador vai retomar a forma física com o elenco comandado por Enderson Moreira.

Fernandão não joga desde fevereiro, quando esteve com o Goiás na última Série A do Brasileirão. Apesar de ter sido pego com uma substância proibida, ele não chegou a ser punido de fato, já que, até agora, não houve nenhum julgamento. O departamento jurídico do Botafogo não pretende utiliza-lo até que haja "risco zero" de uma punição.O contrato será assinado até dezembro de 2022 e o reforço é visado, principalmente, para ações já para a próxima temporada. Vale lembrar que o clube tem dificuldades para renovar com Rafael Navarro, atual titular de Enderson Moreira.