Botafogo acerta com o lateral Rafael Carioca, do Vitória

Crédito: Letícia Martins / EC Vitória

Nesta quarta-feira, o Botafogo acertou com mais um reforço para a temporada. Dessa vez, trata-se do lateral-esquerdo Rafael Carioca, do Vitória. Conforme o LANCE! apurou, o jogador rescindirá ainda nesta quarta-feira com o Rubro-Negro Baiano e chega amanhã ao Rio de Janeiro

+ Marinho elogia Matheus Nascimento, joia do Botafogo: 'Joga muito'A necessidade por um jogador da posição já era reconhecida internamente dentro do clube. Após o empate contra o Bangu por 0 a 0, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o treinador Marcelo Chamusca revelou que o Botafogo já buscava um lateral-esquerdo.