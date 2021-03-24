Botafogo acerta com o lateral Rafael Carioca, do Vitória

Nesta quarta-feira, o Botafogo acertou com mais um reforço para a temporada. Dessa vez, trata-se do lateral-esquerdo Rafael Carioca, do Vitória. Conforme o LANCE! apurou, o jogador rescindirá ainda nesta quarta-feira com o Rubro-Negro Baiano e chega amanhã ao Rio de Janeiro
+ Marinho elogia Matheus Nascimento, joia do Botafogo: 'Joga muito'A necessidade por um jogador da posição já era reconhecida internamente dentro do clube. Após o empate contra o Bangu por 0 a 0, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o treinador Marcelo Chamusca revelou que o Botafogo já buscava um lateral-esquerdo.
- Em relação a lateral-esquerda, independente das lesões, já está no nosso planejamento buscar um jogador para a posição, o que não está fácil. Porque o mercado está muito difícil nesse momento, e a gente está analisando todas as possibilidades.Além do Vitória, Rafael soma passagens por times como Vila Nova, Internacional, Resende, Caxias, Paraná, Ceará, CRB, Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino. Segundo o site ogol, ele marcou 12 gols em 251 partidas disputadas no profissional.