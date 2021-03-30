Bósnia e Herzegovina x França: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Sonhando com o terceiro título mundial, a França tem mais um compromisso em busca da vaga na próxima Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, os atuais campeões encaram a Bósnia e Herzegovina, no Estádio Grbavica, em Saravejo, às 15h45 (de Brasília).

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Antes do jogo, o auxiliar Elvir Rahimic falou sobre a dificuldade de enfrentar a França, mas disse que espera que sua equipe jogue de forma compacta para tentar sair com o resultado positivo. Treinador da Bósnia, Ivaylo Petev está com Covid-19 e, por isso, não comanda o time.

- Temos as nossas ideias de como vamos jogar, mas depende muito do adversário. É difícil prever agora como será, mas certamente é difícil jogar contra a França porque eles usam todos os erros. Espero que sejamos compactos e procuremos alcançar um resultado positivo - disse Elvir Rahimic.

Didier Deschamps não quis demonstrar favoritismo antes do jogo e afirmou que a Bósnia tem muitos jogadores de qualidade. Para o técnico da França, sua equipe não terá um duelo fácil.

- Na Bósnia não existem apenas jovens. Existem jogadores experientes, com estatuto de alto nível e que jogam em grandes clubes. Eles estão acostumados a grandes competições - disse Deschamps.

+ Veja quem são os maiores artilheiros de 20 importantes seleções pelo mundoFICHA TÉCNICA

Bósnia e Herzegovina x FrançaEliminatórias EuropeiasGrupo D - 3ª rodada

Data e horário: 31/03/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Grbavica, em Saravejo (BOS)Árbitro: Daniele Orsato (ITA)Assistentes: Alessandro Giallatini (ITA) e Fabiano Preti (ITA)Onde assistir: Space e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

BÓSNIA E HERZEGOVINA (Técnico: Elvir Rahimic)Sehic; Todorovic, Sanicanin, Hadzikadunic e Civic; Pjanic, Cimirot, Stevanovic; Gojak, Krunic e Dzeko.