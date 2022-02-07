Bosco celebra bom início de A-3 e vira "talismã" do EC São Bernardo

O EC São Bernardo começou a Série A-3 do Paulista com tudo. A equipe venceu a segunda partida seguida e mais uma vez o nome do jogo foi Bosco.O Atacante faz excelente início de temporada, já são dois gols em três jogos. Bosco virou verdadeiro talismã da equipe. Na 2ª rodada saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória do Cachorrão contra o Olímpia. Neste final de semana não foi diferente, entrou na segunda etapa e fez o primeiro na vitória por dois a zero em cima do Bandeirante de Birigui

- Estou muito feliz com esse começo de temporada, é sempre bom entrar em campo e marcar gols importantes. A disputa por posição é normal. Temos uma sequência de vários jogos, é preciso ter um grupo forte. Sabemos que, em algum momento, vamos ter nossa oportunidade e quero continuar aproveitando esse momento e continuar fazendo gols e ajudar a equipe - analisou

E os gols recentes de Bosco levou o EC São Bernardo para a liderança da Série A-3 com sete pontos. São duas vitórias e um empate. O atacante sabe da importância de manter esse desempenho

- É claro que a liderança aumenta nossa responsabilidade, mas estamos preparados. Começamos o campeonato com pé direito. Todo grupo está de parabéns, sabemos que não é fácil manter essa sequência, mas temos todas as condições, as vitórias vão fortalecendo o grupo e esperamos conseguir o objetivo final - comentou

O São Bernardo volta a campo na próxima quarta-feira (9) onde encara a equipe do Sertãozinho às 15h em casa.