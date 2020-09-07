Boschilia pede 'malandragem' ao Internacional para segurar as vitórias

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional começa a semana com um gosto amargo. No último domingo, o Colorado vencia o Bahia até os minutos finais quando sofreu um gol de pênalti e perdeu a ‘gordura’ na liderança do Brasileirão.Um dos destaques da equipe no empate foi o meia Boschilia, que pediu ‘malandragem’ dos companheiros na hora de administrar um triunfo.

‘Saímos líderes, mas com um gosto amargo. Buscamos o jogo desde o primeiro minuto pode ter faltado malandragem para segurar o jogo. Isso é normal no futebol, às vezes falta malandragem mesmo’, afirmou o meio-campista.

Vale lembrar, que antes do empate com o Bahia, o Inter havia deixado a vitória escapar contra o Palmeiras ao levar um gol nos acréscimos.