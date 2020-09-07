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futebol

Boschilia pede 'malandragem' ao Internacional para segurar as vitórias

Diante do Palmeiras e Bahia, o Colorado deixou os três pontos escaparem nos acrésimos...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 13:27
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional começa a semana com um gosto amargo. No último domingo, o Colorado vencia o Bahia até os minutos finais quando sofreu um gol de pênalti e perdeu a ‘gordura’ na liderança do Brasileirão.Um dos destaques da equipe no empate foi o meia Boschilia, que pediu ‘malandragem’ dos companheiros na hora de administrar um triunfo.
‘Saímos líderes, mas com um gosto amargo. Buscamos o jogo desde o primeiro minuto pode ter faltado malandragem para segurar o jogo. Isso é normal no futebol, às vezes falta malandragem mesmo’, afirmou o meio-campista.
Vale lembrar, que antes do empate com o Bahia, o Inter havia deixado a vitória escapar contra o Palmeiras ao levar um gol nos acréscimos.
Com dois empates nos minutos finais, o Internacional ainda é líder da competição, com 17 pontos ganhos.

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