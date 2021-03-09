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futebol

Borussia sofre empate no fim mas consegue avançar às quartas de final da Champions League

Com dois gols nas duas partidas do confronto, Haaland faz a diferença e se isola com 10 gols na artilharia da competição...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 19:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 19:16
Crédito: AFP
Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund recebeu o Sevilla no Signal Iduna Park, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Em partida emocionante, os alemães chegaram a abrir 2 x 0, com dois gols de Haaland, no entanto, viram En-Nesyri também marcar duas vezes para alcançar o empate. Porém, com a vitória por 3 x 2, no jogo da ida, o Borussia conseguiu a classificação para as quartas de final mesmo sem vencer o Sevilla em casa.
> Confira os outros confrontos das oitavas da Champions LeaguePRESSÃO DO SEVILLA
Muito atento ao jogo e com as linhas altas, o Sevilla sufocou os mandantes no começo da partida e dominava todas as ações. Assim, depois de vários cruzamentos na área sem êxito, Lucas Ocampos fez linda jogada, dando chapéu em Morey e botando entre as pernas de Can, para servir Suso que pegou em baixo e desperdiçou a melhor chance dos espanhóis na primeira etapa.
BRILHA HAALAND
O Borussia parecia assustado em campo e mal ameaçava o Sevilla. No entanto, na primeira chegada ao ataque, o zagueiro Koundé se atrapalhou com Jordán e Schulz conseguiu o desarme. Dessa forma, o lateral rolou para Dahoud que lançou em profundidade Reus. O alemão foi rápido, ganhou do goleiro na velocidade e tocou no meio para Haaland, livre, completar para o gol.
SEGUNDO TEMPO AGITADO
O segundo tempo começou com uma sequência impressionante. O atacante Haaland chegou a marcar mais um, no entanto, o VAR anulou por falta do jogador em Koundé. Porém, na mesma chamada do VAR, a arbitragem observou que Koundé havia puxado a camisa de Haaland instantes antes do lance do gol. Assim o pênalti foi marcado: o norueguês bateu, viu Bono defender, mas a arbitragem mandou voltar, uma vez que o goleiro não estava com os pés na linha. Em seguida, Haaland bateu bem e fez seu 10º na competição.
GOL DO SEVILLA
Após sofrer o segundo gol, o Sevilla foi para o tudo ou nada. Com isso, aos 23 minutos da etapa final, Emre Can foi ingênuo e empurrou Luuk de Jong na área. Dessa vez, a arbitragem foi definitiva, marcou a penalidade e En-Nesyri acabou com o jejum que durava desde de fevereiro após bater bem e diminuir o placar.
VISITANTES EMPATAM
Já no último minuto dos acréscimos, o Sevilla conseguiu o gol do empate. A pressão que já durava desde a metade do segundo tempo, deu certo após boa trama na direita. Assim, Rakitic - que havia acabado de entrar - cruzou na medida para En-Nesyri cabecear forte e marcar seu segundo no jogo.
SEQUÊNCIA
No próximo sábado, o Borussia Dortmund enfrenta, às 14h30 (horário de Brasília), o Hertha Berlin pela 25ª rodada da Bundesliga. O Sevilla, por sua vez, joga contra o Betis no próximo domingo, às 17h (de Brasília), pela 27ª rodada da La Liga.

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