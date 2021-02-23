Borussia Mönchengladbach x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

A Puskás Arena receberá um grande jogo nesta quarta-feira. Às 17h (de Brasília), o Borussia Mönchengladbach receberá, em campo neutro, o Manchester City pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES
Marco Rose, treinador do Borussia Mönchengladbach, falou sobre o que espera de enfrentar um adversário complicado.- Eu não acho que tenho que motivar os caras de forma alguma. Eles merecem esta noite. Espero que os jogadores voltem a pensar no que já conquistaram na fase de grupos e que encarem o jogo de amanhã com muita paixão, coragem, mas também com capacidade para sofrer. Se minha equipe extrair toda a sua força amanhã, eles serão absolutamente capazes de vencer.
Pep Guardiola, comandante do Manchester City, disse que tratará o jogo como qualquer outro.
- Vamos nos preparar como um jogo normal, como os outros. Não vamos mudar nada. Pequenos detalhes para se adaptar um pouco. Não estamos acostumados a jogar lá porque eles jogam na Alemanha, mas depois disso vamos jogar o nosso jogo e tentar obter o resultado que temos feito até agora.
FICHA TÉCNICA
Mönchengladbach x Manchester CityData e horário: 24/02/2021, às 17h (horário de Brasília)Local: Puskás Arena (Budapeste, HUN)Onde assistir: TNT, Facebook da TNT Sports e Estádio TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mönchengladbach (Treinador: Marco Rose)Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Plea, Embolo, Hofmann
Desfalques: Ninguém
Manchester City (Treinador: Pep Guardiola)Éderson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, Gundogan; Foden, De Bruyne, Sterling
Desfalques: Nathan Aké (lesionado)