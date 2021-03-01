Borussia Mönchengladbach x Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

A promessa é de um grande jogo nesta terça-feira. Pelas quartas de final da Copa da Alemanha, o Borussia Mönchengladbach recebe o Dortmund, às 16h45 (horário de Brasília). A partida é única, ou seja, quem vencer estará nas semifinais.
Edin Terzic, treinador do Dortmund, falou sobre a sequência boa de resultados e quer grande atuação contra o Mönchengladbach.- Riram de nós quando os resultados não estavam indo bem. As pequenas coisas que podem pender a seu favor estiveram do nosso lado contra o Schalke e o Sevilla. Queremos consolidar essas atuações. Temos muito para melhorar, mas conseguimos colocar em prática processos automáticos suficientes nos nossos últimos jogos
Marco Rose, já acertado com o Dortmund para a próxima temporada, ainda comanda o Borussia Mönchengladbach. Ele falou sobre a chance de chegar à semifinal.
- Este jogo contra o Borussia Dortmund é extremamente importante; é uma chance para chegarmos às semifinais da Copa da Alemanha. Esse é o nosso objetivo. O último jogo da Bundesliga contra eles nos mostrou que podemos vencê-los. Acho que tivemos o empate mais difícil nas quartas de final, mas estamos em casa e queremos vencer.
FICHA TÉCNCIABorussia Mönchengladbach x Borussia DortmundData e horário: 02/03/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Borussia Park (Mönchengladbach, ALE)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBorussia Mönchengladbach (Treinador: Marco Rose)Sommer; Beyer, Ginter, Elvedi; Lazaro, Neuhaus, Kramer, Bensebaini; Hofmann, Plea, Thuram
Borussia Dortmund (Treinador: Edin Terzic)Hitz; Meunier, Can, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Bellingham; Sancho, Brandt, Hazard; Haaland