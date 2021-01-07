Borussia Monchengladbach x Bayern: onde assistir e escalações

Após sofrer um susto na última rodada do Campeonato Alemão, mas sair com vitória contra o Mainz, o Bayern de Munique se prepara para encarar o Borussia Monchengladbach fora de casa nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). Os líderes da Bundesliga buscam ampliar vantagem para o RB Leipzig, enquanto os mandantes sonham em se aproximar do G-4.Mudança de postura
- Nós precisamos realizar uma dinâmica diferente no jogo, com diferente atitude, intensidade nos duelos individuais. Precisamos estar mais presentes do que estávamos no último jogo. Todos têm que defender e o mesmo vale para o ataque. Temos que ter jogadores que iniciam bem o ataque para avançar, criar chances e marcar gols. Precisamos de uma diferente atitude desde o início - afirmou Hansi-Flick.
Equilíbrio
Nas últimas três temporadas, o confronto tem sido marcado por um grande equilíbrio entre as equipes, sendo três vitórias para cada lado. Apesar do favoritismo do Bayern, o Monchengladbach é uma equipe que pode surpreender, assim como faz na Champions League. Apesar dos números ruins na atual campanha e da fase irregular, a equipe iniciou 2021 com vitória e quer surfar no bom momento.
FICHA TÉCNICA:Borussia Monchengadbach x Bayern
Data e horário: 8/1/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Borussia-Park, em Monchengadbach (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BORUSSIA MONCHENGLADBACH (Técnico: Marco Rose)Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi e Wendt; Kramer e Neuhaus; Plea, Stindl e Hofmann; Embolo.
Desfalques: Valentino Lazaro, Rocco Reitz, Torben Musel, Famana Quizera e Jan Olschowsky (machucados).
BAYERN (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Sule, Boateng, Alaba e Davies; Goretzka e Kimmich; Coman, Muller e Gnabry; Lewandowski.
Desfalques: Zirkzee e Nianzou (machucados).