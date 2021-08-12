  • Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique: saiba onde assistir e as prováveis escalações
futebol

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Atual campeão da Bundesliga, Bayern de Munique estreia na competição sob nova direção com o comando de Julian Nagelsmann, mas espera manter hegemonia na Alemanha...
LanceNet

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 13:02

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O Bayern de Munique estreia no Campeonato Alemão diante do Borussia Monchengladbach fora de casa nesta sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília). Sob comando do técnico Julian Nagelsmann, que fará sua primeira partida oficial como técnico bávaro, os visitantes esperam iniciar o torneio com o pé direito em busca de manter a hegemonia na Alemanha.Expectativa para debutar
- O início é sempre emocionante. O Gladbach possui uma equipe muito boa e ambiciosa. É um adversário exigente e todas os times jogam mais motivados contra o Bayern. Todos querem impedir o décimo título consecutivo - afirmou o novo treinador.
> Veja a tabela da Bundesliga
Confronto complicado
Nas quatro últimas temporadas, os clubes se enfrentaram em oito oportunidades pela Bundesliga, sendo quatro vitórias para cada lado. Nestes confrontos, o Borussia Monchengladbach sempre venceu as partidas realizadas no primeiro turno, sendo três delas em casa, no Borussia-Park.
FICHA TÉCNICA:Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique
Data e horário: 13/8/2021, às 15h30 (de Brasília)Local: Borussia-Park, em Monchengladbach (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BORUSSIA MONCHENGLADBACH (Técnico: Adi Hutter)Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi e Scally; Kramer e Neuhaus; Hofmann, Stindl e Wolf; Plea
Desfalques: Mamadou Doucoure, Breel Embolo, Kouadio Kone, Marcus Thuram e Ramy Bensebaini (machucados)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Sarr, Nianzou, Upamecano e Davies; Kimmich e Goretzka; Gnabry, Muller e Sane; Lewandowski
Desfalques: Lucas Hernández, Marc Roca e Pavard (machucados)

