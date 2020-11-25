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Borussia Mönchengladbach goleia o Shakhtar novamente e se isola na liderança do Grupo B

Equipe alemã marcou dez gols em apenas duas partidas contra os ucranianos...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 16:48

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 16:48
Crédito: Ina Fassbender / AFP
O Borussia Mönchengladbach segue líder do Grupo B da Liga dos Campeões. Pela quarta rodada, a equipe alemã recebeu o Shakhtar Donetsk e goleou os ucranianos por 4 a 0. Stindl, Elvedi, Embolo e Wendt foram os autores dos gols da vitória.
CONFIRA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESLogo aos 17 minutos do primeiro tempo, Stindl abriu o placar de pênalti. O mesmo Stindl cobrou escanteio aos 34 e Elvedi apareceu no primeiro pau para completar de cabeça. Nos acréscimos, Embolo deu uma bicicleta e ampliou a vantagem.
Já no segundo tempo, o Shakhtar também não deu muitos sustos ao Mönchengladbach. Quando chegou, Sommer mostrou que é um grande goleiro. Aos 32 minutos, Wendt cobrou falta e fechou o placar.
Nas duas partidas contra o Shakhtar, o Borussia chegou aos dez gols marcados: 6 a 0 fora de casa e 4 a 0 na Alemanha. Agora, os alemães têm uma situação bem mais tranquila pela frente.
Nas próximas rodadas, o Mönchengladbach recebe a Inter de Milão e encerra a participação na fase de grupos contra o Real Madrid, na Espanha.

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