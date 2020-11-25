Borussia Mönchengladbach goleia o Shakhtar novamente e se isola na liderança do Grupo B

Crédito: Ina Fassbender / AFP

O Borussia Mönchengladbach segue líder do Grupo B da Liga dos Campeões. Pela quarta rodada, a equipe alemã recebeu o Shakhtar Donetsk e goleou os ucranianos por 4 a 0. Stindl, Elvedi, Embolo e Wendt foram os autores dos gols da vitória.

CONFIRA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESLogo aos 17 minutos do primeiro tempo, Stindl abriu o placar de pênalti. O mesmo Stindl cobrou escanteio aos 34 e Elvedi apareceu no primeiro pau para completar de cabeça. Nos acréscimos, Embolo deu uma bicicleta e ampliou a vantagem.

Já no segundo tempo, o Shakhtar também não deu muitos sustos ao Mönchengladbach. Quando chegou, Sommer mostrou que é um grande goleiro. Aos 32 minutos, Wendt cobrou falta e fechou o placar.

Nas duas partidas contra o Shakhtar, o Borussia chegou aos dez gols marcados: 6 a 0 fora de casa e 4 a 0 na Alemanha. Agora, os alemães têm uma situação bem mais tranquila pela frente.