Borussia Mönchengladbach afasta atacante que participou de festa para vinte pessoas

Crédito: JOHANNES EISELE / AFP

O atacante suíço Breel Embolo, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, foi afastado dos treinos nesta segunda-feira. O jogador participou de uma festa para 20 pessoas no domingo na cidade de Essen, cerca de 60 quilômetros do clube. Moradores da região próxima ao local da festa fizeram queixas, e a polícia identificou o jogador entre os presentes na festa.

Quem vai levar o título alemão? Veja a tabelaEm comunicado, o Borussia Mönchengladbach garantiu que o jogador está fora da partida contra o Werder Bremen, nesta terça-feira. Além disso, Embolo também terá que fazer testes, e só voltará normalmente aos treinos caso teste negativo para Covid-19.