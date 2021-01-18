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Borussia Mönchengladbach afasta atacante que participou de festa para vinte pessoas

Breel Embolo não jogará contra o Werder Bremen e só poderá treinar quando testar negativo para Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 15:58

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 15:58

Crédito: JOHANNES EISELE / AFP
O atacante suíço Breel Embolo, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, foi afastado dos treinos nesta segunda-feira. O jogador participou de uma festa para 20 pessoas no domingo na cidade de Essen, cerca de 60 quilômetros do clube. Moradores da região próxima ao local da festa fizeram queixas, e a polícia identificou o jogador entre os presentes na festa.
Quem vai levar o título alemão? Veja a tabelaEm comunicado, o Borussia Mönchengladbach garantiu que o jogador está fora da partida contra o Werder Bremen, nesta terça-feira. Além disso, Embolo também terá que fazer testes, e só voltará normalmente aos treinos caso teste negativo para Covid-19.
Breel Embolo, de 23 anos, chegou ao Borussia Mönchengladbach em 2019, e hoje está em sua segunda temporada no clube alemão. O atacante em 52 partidas, marcando um total de 12 gols. A equipe hoje ocupa a oitava colocação do Campeonato Alemão, somando 25 pontos em 16 jogos.

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