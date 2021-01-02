futebol

Borussia Dortmund x Wolfsburg: onde assistir e prováveis escalações

Equipe comandada por Terzic pode assumir a quarta colocação
em caso de vitória. Visitantes defendem a posição na tabela...
LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 10:51

Crédito: DANIEL ROLAND / AFP / POOL
O Borussia Dortmund tenta entrar no G4 do Campeonato Alemão. Neste domingo, às 11h30 (de Brasília), a equipe de Terzic recebe o Wolfsburg pela Bundesliga. Por outro lado, os visitantes tentam defender a quarta colocação.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGAAntes da partida, Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, falou sobre o duelo difícil contra o Wolfsburg.
- Temos de desenvolver novamente a nossa força em casa. O número de gols sofridos é muito elevado para os nossos padrões. Estas são as orientações que temos agora de implementar o mais rapidamente possível. Temos de respeitar a força dos nossos adversários, mas isso não significa que não possamos jogar ao nosso estilo. No final, trata-se de jogar com as nossas qualidades e abrir os espaços onde queremos ser perigosos.
FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x WolfsburgData e horário: 3/01/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park (Dortmund, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Borussia Dortmund (Treinador: Edin Terzic)​Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Witsel; Sancho, Reus, Reyna; Haaland.
DESFALQUES: Marcel Schmelzer e Thorgan Hazard (lesionados); Haaland e Moukoko (dúvidas).
Wolfsburg (Treinador: Oliver Glasner)​Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Schlager, Guilavogui; Baku, Steffen, Brekalo; Weghorst
DESFALQUES: Maximilian Philipp (lesionado); Maxence Lacroix, Jérôme Roussillon, William, Maximilian Arnold, Pavao Pervan e Admir Mehmedi (dúvidas).

