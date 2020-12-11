Borussia Dortmund x Stuttgart: saiba todas as informações sobre a partida

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Querendo se aproximar do líder Bayern de Munique, o Borussia Dortmund entra em campo pela Campeonato Alemão neste sábado. Em jogo válido pela 11ª rodada da Bundesliga, o time aurinegro recebe o Stuttgart. A bola rola às 11h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park.

+ Veja a tabela do Campeonato AlemãoApós dois jogos sem saber o que é vencer no torneio nacional, o time de Lucien Favre espera reencontrar a vitória neste sábado. O adversário, no entanto, vem em boa fase e venceu fora de casa na última rodada. Desfalcado de sua estrela principal, o norueguês Haaland, o Borussia Dortmund terá pedreira pela frente.

- O Stuttgart realmente traz força para a frente no jogo, eles têm muita força. Especialmente na frente, eles têm muitos jogadores individualmente bons com velocidade. No geral, a equipe parece muito bem estruturada. O treinador também faz um bom trabalho - disse Lucien Favre.

Já o Stuttgart, com 14 pontos, quer surpreender o Borussia Dortmund e arrancar três pontos fora de casa. Sonhando com uma vaga em competição internacional na próxima temporada, a equipe de Pellegrino Matarazzo pode ficar a dois pontos dos aurinegros em caso de vitória.

- O Dortmund tem uma equipa europeia de topo que tem uma ideia clara de como quer jogar futebol. Temos o maior respeito, mas também estamos convencidos das nossas qualidades. Eles têm uma equipa que é muito capaz de jogar sem um jogador notável como Erling Haaland. O Dortmund tem um enorme poder ofensivo - disse Pellegrino Matarazzo.FICHA TÉCNICABorussia Dortmund x Stuttgart

Data e horário: 12/12/2020, às 11h30 (de Brasília)​Local: Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde ver: OneFootball e tempo real do LANCE!

PROVÁVEIS TIMESBORUSSIA DORTMUND (Técnico: Lucien Favre)Burki; Emre Can, Hummels e Akanji; Passlack, Witsel, Dahoud e Guerreiro; Giovanni Reyna, Sancho e Brandt.

Desfalques: Haaland, Meunier, Delaney, Schmelzer, Morey (lesionados). Reinier (Covid-19).

STUTTGART (Técnico: Pellegrino Matarazzo)Kobel; Mavropanos, Anton e Kempf; Wamangituka, Sosa, Endo, Castro e Mangala; Kalajdzic e Coulibaly.