Borussia Dortmund x Sporting: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

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Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund recebe a equipe do Sporting em sua casa, o estádio Signal Iduna Park, na cidade de Dortmund. O jogo terá início às 16h (de Brasília), e é válido pela segunda rodada do Grupo C da Champions League.

Veja a tabela da Champions LeagueNa primeira rodada da Champions League, o Borussia Dortmund venceu o Besiktas fora de casa pelo placar de 2 a 1, com gols marcados Bellingham e Haaland. A equipe alemã busca manter uma sequência positiva para assumir a liderança isolada do grupo.

O Sporting, ao contrário do Borussia Dortmund, não conseguiu obter uma boa estreia nesta Champions League. A equipe portuguesa sofreu uma goleada por 5 a 1 contra o Ajax, e precisa da vitória para não ficar de lado frente aos seus adversários.

- (Os jogadores do Sporting) são campeões portugueses, são bons jogadores de futebol, têm uma estrutura clara. Amanhã à noite é a Champions League, quando chega o hino, trata-se de conseguir três pontos para nós - disse Marco Rose, treinador do Borussia Dortmund.FICHA TÉCNICABORUSSIA DORTMUND x SPORTING - Champions League

Data e horário: 28/09/2021, às 16h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Árbitro: Srdjan Jovanovic (SRV)Assistentes: Uros Stojkovic (SRV) e Milan Mihajlovic (SRV)Onde assistir: HBO Max

BORUSSIA DORTMUND (Treinador: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Raphael Guerreiro; Witsel, Dahoud, Bellingham, Malen e Reus; Haaland.

Desfalques: Emre Can, Reyna e Morey (lesionados).