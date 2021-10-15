Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Borussia Dortmund x Mainz: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão
futebol

Borussia Dortmund x Mainz: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Abelhas podem terminar a rodada na liderança da Bundesliga. Para isso, precisa vencer e torcer por um empate do líder Bayern de Munique com o vice-líder Bayer Leverkusen...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 10:36

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 10:36

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Em partida válida pela oitava rodada doo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund recebe o Mainz, neste sábado, às 10h30, em busca da liderança da competição. As abelhas começaram a rodada em terceiro lugar, com 15 pontos, apenas um a menos do que os líderes Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, que se enfrentam no domingo.
O Freiburg, também com 15, fecha o G4 e receberá o RB Leipzig simultaneamente à partida do Dortmund. Já o Mainz é o nono lugar, com 10 pontos e quer se aproximar do pelotão de cima. O embate terá transmissão do OneFootball.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
BORUSSIA DORTMUND
O time do Oeste da Alemanha tem como dúvida o seu principal craque, o atacante Haaland. Com dores musculares, ele desfalcou o Borussia nos últimos três jogos, além de ter desfalcado a Noruega na Data-Fifa desta semana. Apesar disso, a expectativa é de que ele volte e não seja problema. O jovem de 21 anos é o artilheiro da competição, com 7 gols, junto com Lewandowski.
MAINZ
A equipe tem alguns desfalques importantes, incluindo o meia Dominik Kohr, que foi expulso no último jogo. Machucado, o húngaro Szalai também não joga. A principal esperança de gols recai sobre o dinamarquês Ingvartsen, que já fez dois gols nessa Bundesliga.
FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x MainzCampeonato Alemão/Bundesliga - 8ª Rodada​Data e horário: 16/10/2021, às 10h30 (de Brasília)​Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Transmissão: One Football
PROVÁVEIS TIMES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Passlack, Akanji, Hummels e Schulz; Bellingham, Witsel, Brandt e Reus; Malen e Haaland
Desfalques: Coulibaly, Dahoud, Raphael Guerreiro, Morey,Moukoko e Zagadou (machucados)
MAINZ (Técnico: Bo Svensson)Zentner; Hack, Bell, Niakhate e Widmer; Barreiro, Stach, Lucoqui e Burkardt; Ingvartsen e Onisiwo
Desfalques: Kohr (suspenso); St. Juste Szalai (machucados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados