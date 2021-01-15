futebol

Borussia Dortmund x Mainz 05: onde assistir e prováveis escalações

Equipe comandada por Terzic terá pela frente o lanterna da competição
e precisa vencer para se aproximar dos líderes da Bundesliga...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 13:47
Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
Neste sábado, a Bundesliga terá um duelo de extremos na tabela. De um lado, o Borussia Dortmund, que joga em casa. Do outro, o Mainz 05, lanterna da competição. A bola irá rolar às 11h30 (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Antes da partida, o treinador do Borussia Dortmund, Edin Terzic, falou sobre o que espera do duelo.- No sábado, queremos o mesmo número de pontos contra o Mainz que tivemos contra o Leipzig. Estamos ansiosos para desenvolver o que alcançamos na última rodada. Como equipe, todos temos a responsabilidade de compensar as falhas. Todos têm um papel na equipa.
FICHA TÉCNICA:
Borussia Dortmund x Mainz 05Data e horário: 16/01/2021, às 11h30 (horário de Brasília)Local: Signal Iduna Park (Dortmund, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Borussia Dortmund (Treinador: Edin Terzic)Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Delaney, Sancho, Reus, Reyna; Erling Haaland.
Desfalques: Thorgan Hazard, Schmelzer e Witsel (lesionados).
Mainz 05 (Treinador: Bo Svensson)Zentner; Brosinski, Bell, Hack, Niakhate; Latza, Barreiro, Burkardt, Stöger, Boetius; Mateta.
Desfalques: Malong (lesionado).

