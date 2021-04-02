Borussia Dortmund x Frankfurt: onde assistir e prováveis escalações

O Borussia Dortmund volta a campo pelo Campeonato Alemão neste sábado. Em casa, a equipe preta e amarela recebe o Eintracht Frankfurt, às 10h30 (de Brasília). O LANCE! transmite a partida ao vivo e com imagens.
Em quinto lugar na Bundesliga com 43 pontos, o Borussia Dortmund terá um confronto direto e precisa vencer. O Eintracht Frankfurt é o atual quarto colocado e tem quatro de vantagem para os donos da casa.FICHA TÉCNICABorussia Dortmund x Eintracht FrankfurtData e horário: 03/04/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park (Dortmund, ALE)Onde assistir: ao vivo no LANCE! e no OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBorussia DortmundHitz; Meunier, Can, Zagadou, Schulz; Bellingham, Dahoud, Delaney; Brandt, Hazard; Haaland
Eintracht Frankfurt Trapp; Ilsanker, Hasebe e N'Dicka; Barkok, Sow, Rode, Kostic e Kamada; André Silva e Jovic.