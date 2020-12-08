Borussia Dortmund vira, vence o Zenit e avança às oitavas em primeiro do Grupo F

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O Borussia Dortmund avançou para as oitavas de final em primeiro do Grupo F. Pela última rodada da fase de grupos, a equipe alemã venceu o Zenit, fora de casa, por 2 a 1. Driussi abriu o placar para os russos, mas Piszczek e Witsel garantiram os três pontos para os alemães.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕESO Zenit, que não havia vencido na Liga dos Campeões, terminou sem vencer. Mas parecia que seria a primeira vitória quando, aos 14 minutos de partida, Driussi abriu o placar.

Os russos pressionaram, tentaram, marcaram mais um, mas foi anulado por impedimento. Aos 23 minutos do segundo tempo, Hummels aproveitou confusão na área, cruzou para Piszczek, que deixou tudo igual.