Borussia Dortmund vira, vence o Zenit e avança às oitavas em primeiro do Grupo F

O Borussia Dortmund avançou para as oitavas de final em primeiro do Grupo F. Pela última rodada da fase de grupos, a equipe alemã venceu o Zenit, fora de casa, por 2 a 1. Driussi abriu o placar para os russos, mas Piszczek e Witsel garantiram os três pontos para os alemães.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕESO Zenit, que não havia vencido na Liga dos Campeões, terminou sem vencer. Mas parecia que seria a primeira vitória quando, aos 14 minutos de partida, Driussi abriu o placar.
Os russos pressionaram, tentaram, marcaram mais um, mas foi anulado por impedimento. Aos 23 minutos do segundo tempo, Hummels aproveitou confusão na área, cruzou para Piszczek, que deixou tudo igual.
Dez minutos depois, Witsel acertou um bonito chute de fora da área para virar a partida e garantir os três pontos para os alemães. Com a vitória, o Borussia Dortmund se classificou para as oitavas de final em primeiro do Grupo F. Lazio é a segunda. O Zenit ficou na última colocação.