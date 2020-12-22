Borussia Dortmund vence o Braunschweig, da terceira divisão, e avança na Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund está nas oitavas de final da Copa da Alemanha. Nesta quarta-feira, a equipe de Favre venceu o humilde Eintracht Braunschweig, da terceira divisão alemã, por 2 a 0. Os gols da partida foram marcado por Hummels e Sancho. O primeiro e único gol da partida foi marcado logo aos 12 minutos de jogo. Em falta cobrada para a área, Sancho desviou e a bola sobrou na pequena área para Hummels completar para o fundo das redes.
Nos acréscimos da partida, Reus fez um belo lançamento para Sancho, que saiu cara a cara com o goleiro, o driblou e finalizou para ampliar a vantagem e selar a classificação.
Parecia que seria um placar largo, mas o Borussia Dortmund não conseguiu transformar a alta posse de bola e as várias finalizações em gols. O resultado, porém, foi suficiente para garantir a classificação para as oitavas de final.