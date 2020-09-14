Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Borussia Dortmund vence Duisburg na Copa da Alemanha e avança; Reinier estreia no segundo tempo

Clube aurinegro faz estreia oficial na temporada, goleia por 5 a 0, mas Haaland passa em branco. Joia revelada pelo Flamengo entra no etapa final, mas pouco participa do jogo...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 17:50

LanceNet

Crédito: THILO SCHMUELGEN / POOL / AFP
O Borussia Dortmund está classificado na Copa da Alemanha. Nesta segunda-feira, o clube aurinegro estreou de forma oficial na temporada e goleou o Duisburg, fora de casa, por 5 a 0. Sancho, Bellingham, Hazard, Reyna e Reus marcaram os gols. No segundo tempo, Reinier entrou e fez sua estreia oficial.
O time de Lucien Favre começou o jogo com tudo e antes dos 40 minutos já vencia por 3 a 0. Sancho abriu o placar em cobrança de pênalti, o jovem Bellingham ampliou em bela assistência de Hazard, que fez o terceiro cobrando falta com maestria.
Na etapa final, Giovanni Reyna cobrou falta da esquerda, viu a bola desviar em Witsel e morrer no fundo do gol. Poucos minutos depois, Reus, que havia feito sua última partida oficial em fevereiro, entrou e em menos de um minuto em campo fechou a conta.
O brasileiro Reinier, que foi revelado no Flamengo e pertence ao Real Madrid, entrou aos 19 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 5 a 0, mas pouco participou da partida.
OUTROS JOGOS DO DIADynamo Dresden 4 x 1 Hamburgo​Würzburger Kickers 2 x 3 Hannover​Rot-Weiss Essen 1 x 0 Arminia

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados