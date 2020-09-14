Borussia Dortmund vence Duisburg na Copa da Alemanha e avança; Reinier estreia no segundo tempo

O Borussia Dortmund está classificado na Copa da Alemanha. Nesta segunda-feira, o clube aurinegro estreou de forma oficial na temporada e goleou o Duisburg, fora de casa, por 5 a 0. Sancho, Bellingham, Hazard, Reyna e Reus marcaram os gols. No segundo tempo, Reinier entrou e fez sua estreia oficial.
O time de Lucien Favre começou o jogo com tudo e antes dos 40 minutos já vencia por 3 a 0. Sancho abriu o placar em cobrança de pênalti, o jovem Bellingham ampliou em bela assistência de Hazard, que fez o terceiro cobrando falta com maestria.
Na etapa final, Giovanni Reyna cobrou falta da esquerda, viu a bola desviar em Witsel e morrer no fundo do gol. Poucos minutos depois, Reus, que havia feito sua última partida oficial em fevereiro, entrou e em menos de um minuto em campo fechou a conta.
O brasileiro Reinier, que foi revelado no Flamengo e pertence ao Real Madrid, entrou aos 19 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 5 a 0, mas pouco participou da partida.
OUTROS JOGOS DO DIADynamo Dresden 4 x 1 HamburgoWürzburger Kickers 2 x 3 HannoverRot-Weiss Essen 1 x 0 Arminia