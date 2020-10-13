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futebol

Borussia Dortmund vai inscrever prodígio de 15 anos na Champions

Youssoufa Moukoko vai fazer 16 anos em novembro, mas já tem números assombrosos nas categorias de base do time aurinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 16:47

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 16:47

Crédito: Divulgação
O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, revelou que o clube alemão planeja inscrever o prodígio Youssoufa Moukoko, de 15 anos, na Liga dos Campeões da Europa. O jogador, nascido em Camarões, mas com nacionalidade alemã, vai completar 16 anos em novembro, no dia 20, mas já treina com os profissionais.
- Vamos inscrever Youssoufa na Liga dos Campeões na Lista B - disse o dirigente. Moukoko é atacante e é um dos maiores fenômenos das categorias de base em todo mundo nos últimos anos. O jogador vem pulando etapas em um ritmo muito rápido. Na última temporada, pelo sub-19 do Dortmund, ele disputou 28 jogos e marcou incríveis 38 gols. Já em 2018/19, com 14 anos, ele atuou pela equipe sub-17 e balançou as redes 50 vezes em 28 partidas.
O jogador já foi elogiado por outra grande promessa ofensiva do Dortmund: o noruguês Erling Haaland, de 20 anos.
- Ele é muito melhor do que eu era com 15 anos. Ele treina com o Borussia Dortmund e mantém o nível. Eu estava no clube da minha terra, Bryne FK, quando tinha 15 anos. Não se pode comparar isso - disse o atual camisa 9 do Dortmund.
Caso entre em campo na fase de grupos, Youssoufa Moukoko pode se tornar o jogador mais jovem a atuar na Liga dos Campeões. O recorde atual pertence ao nigeriano Celestine Babayaro, que em 23 de novembro de 1994, jogou pelo Anderlecht contra o Steaua Bucaresti quando tinha apenas 16 anos e 87 dias.

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