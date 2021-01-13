Borussia Dortmund teme perder Sancho e já tem substituto na mira

Temendo perder Jadon Sancho para o Manchester United, o Borussia Dortmund já tem um alvo para substituir o inglês. De acordo com a "France Football", Tanguy Coulibaly, atacante do Stuttgart, pode chegar ao clube.

Com 19 anos, Coulibaly tem contrato com o Stuttgart até 2023. Na atual temporada da Bundesliga, ele marcou dois gols em 14 jogos. Na última janela de transferências, Sancho chegou a um acordo verbal com o Manchester United, mas o clube inglês recuou e não chegou ao valor de 120 milhões de euros (cerca de R$ 796 milhões) pedidos pelo Borussia Dortmund. Agora, os relatos indicam que os Red Devils voltarão com força total para contratar a joia inglesa.