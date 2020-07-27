Borussia Dortmund pode contratar Jonathan Ikoné, do Lille

Crédito: Jonathan Ikoné está no radar do Borussia Dortmund para a próxima temporada (AFP

O Borussia Dortmund está interessado na contratação de Jonathan Ikoné, do Lille, segundo a “RMC Sport”. Obrigado a vender jogadores para equilibrar suas contas, o clube francês pode pedir cerca de 45 milhões de euros (R$ 273 milhões) pelo meio-campista que tem contrato até 2023. No entanto, nenhuma movimentação deve acontecer se Jadon Sancho não sair da equipe alemã.

Apesar de já ter contratado o jovem Jude Bellingham para a próxima temporada, o atleta francês seria visto como o grande reforço para o próximo ano caso o inglês se transferisse para algum clube da Premier League, como é especulado com mais força, ou para o Bayern de Munique, embora esta operação seja mais improvável.