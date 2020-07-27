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Borussia Dortmund pode contratar Jonathan Ikoné, do Lille

Nome de meio-campista francês é especulado caso Jadon Sancho seja transferido nesta janela. Ikoné é um dos destaquer do Lille na temporada e tem apenas 22 anos...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 13:56

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 13:56
Crédito: Jonathan Ikoné está no radar do Borussia Dortmund para a próxima temporada (AFP
O Borussia Dortmund está interessado na contratação de Jonathan Ikoné, do Lille, segundo a “RMC Sport”. Obrigado a vender jogadores para equilibrar suas contas, o clube francês pode pedir cerca de 45 milhões de euros (R$ 273 milhões) pelo meio-campista que tem contrato até 2023. No entanto, nenhuma movimentação deve acontecer se Jadon Sancho não sair da equipe alemã.
Apesar de já ter contratado o jovem Jude Bellingham para a próxima temporada, o atleta francês seria visto como o grande reforço para o próximo ano caso o inglês se transferisse para algum clube da Premier League, como é especulado com mais força, ou para o Bayern de Munique, embora esta operação seja mais improvável.
Ikoné foi formado na base do Paris Saint-Germain, mas sempre foi emprestado para outras equipes. No Lille desde 2018, o meio-campista participou dos 28 jogos do Campeonato Francês, que foi encerrado de forma precoce, marcou três gols e foi responsável por dar seis assistências na atual temporada.

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